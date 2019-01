Fábio Pereira promete futebol de ataque no U. Madeira

Fábio Pereira já dirigiu esta terça-feira a primeira sessão de trabalho à frente do União da Madeira, contando com a colaboração de Marco Camacho (adjunto) e Francisco Sá (preparador físico). O presidente do União da Madeira, Filipe Silva apresentou e justiçou o porquê da escolha para o comando técnico após a saída de Nuno Gomes, mostrando-se confiante na opção tomada e que o seu clube irá marcar presença na fase final do Campeonato de Portugal. "O Fábio Pereira conhece bem a casa pois já cá jogou. É um técnico competente, vigoroso, exigente e ambicioso. Sei que irá fazer tudo e lutar para que o União regresse ao lugar que merece, que é a 1ª Liga", disse Filipe Silva sobre o novo timoneiro do clube. Depois, deixou um recado para os adeptos: "Não se deixem levar por pessoas frustradas e que são passado no União. São sempre os mesmos e são passado. Estamos vivos e a 2 pontos do segundo lugar, quando diziam que já estávamos mortos".O técnico recém-contratado agradeceu a "oportunidade de trabalhar num clube com passado e história". Depois prometeu que "tudo farei para alcançar os objetivos traçados", revelando ainda que "sou exigente comigo mesmo e estou preparado para esta responsabilidade e espero responder de forma positiva com resultados". Questionado se o segundo lugar da classificação já será o suficiente para a meta da subida, Fábio Pereira foi claro: "Queremos olhar sempre para cima. Sabemos que o primeiro lugar está distante, mas vamo-nos focar já no próximo jogo, pois queremos vencer. Depois, logo veremos até onde poderemos chegar, pensando sempre jogo a jogo". Quanto à sua filosofia de jogo: "Quero um União a assumir o jogo seja com que adversário for e a fazer máximo de golos".O treinador unionista não terá muito tempo para dotar a equipa à sua imagem e pela frente tem já um dérbi, no domingo, frente ao rival Marítimo, em Santo António. Sobre esta estreia, mostrou-se realista: "Não sei se será fácil ou mais difícil, mas sim que o Marítimo B será o próximo adversário. Estão motivados pois venceram em casa do líder, mas vamos jogar para vencer, sabendo que pela frente estará uma boa equipa, com bons jogadores".Por último deixou uma palavra para os adeptos azuis e amarelos. "Vou estar a pensar todos os segundos para que a equipa apresente qualidade e que nossos adeptos sintam orgulho na nossa equipa. Queremos oferecer bons espetáculos e vencer os jogos", finalizou.