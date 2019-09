Fabrício reforça defesa do U. Madeira

O União SAD continua a reforçar o seu plantel, visando o regresso à 2ª Liga. Fabrício Dos Reis, defesa central de 19 anos e formado no Palmeiras, assinou contrato válido por duas temporadas.





Este jogador que alinhou na época passada nos Sub-23 e equipa B do Guimarães, está já às ordens do técnico Fábio Pereira. Refira-se que os unionistas estão não série A do Campeonato de Portugal e até ao momento somam um empate e uma derrota.