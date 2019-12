Fabrício reforça Valadares Gaia até final da época

O Valadares Gaia garantiu o reforço do seu plantel até final da temporada com Fabrício, ponta-de-lança que chega proveniente dos brasileiros do Inter SM, emblema que milita nos estaduais do Rio Grande do Sul.





O avançado brasileiro, de 21 anos, foi formado no Grémio, tendo depois sido emprestado pelo clube de Porto Alegre ao Esportivo e ao Metropolitano, respetivamente, antes de ter chegado, a título definitivo, ao Inter SM.Fabrício vai procurar ajudar a equipa de Vila Nova de Gaia a recuperar lugares na Série B do Campeonato de Portugal. Nesta altura, o Valadares Gaia é 15º classificado, com 13 pontos, e está numa série negra de sete derrotas consecutivas na prova.