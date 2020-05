Fafe reage à decisão da FPF: «Os seis jogos podiam ser realizados em segurança»

Já depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado que o Arouca e o Vizela são os clubes do Campeonato de Portugal que sobem à 2ª Liga, o Fafe emitiu um comunicado a reagir à situação. "Expressamos o nosso repúdio à Federação, pois é tudo o que podemos fazer", podia ler-se na nota emitida pelos fafenses.





Atualmente no 2º lugar da Série A do Campeonato de Portugal, o Fafe assegura que houve uma promessa da Federação que acabou por não ser cumprida. "A Federação garantiu-nos, caso viessem a se disputar jogos das ligas profissionais, que os play-offs seriam jogados, pois eram apenas 6 jogos e poderiam ser realizados em condições de segurança. Era a nossa esperança, até porque estávamos em 2.º lugar e muito lutámos para lá chegar! Esses 6 jogos foram proibidos, mas os 90 jogos da 1.ª Liga vão acontecer!", frisou o clube, que deixou ainda uma série de questões: "Claro que [os clubes os clubes da 1ª Liga] movimentam receitas e interesses importantes, como os direitos de transmissão televisiva, mas se não põem em perigo a saúde pública e podem ser realizados, porque não os 6 jogos do Campeonato de Portugal?! Porque somos pequenos? Porque vivemos em localidades mais pequenas? A dignidade das associações e dos seus sócios vale menos por isso?!".Na sequência da publicação, o Fafe aproveitou ainda para deixar críticas ao atual modelo competitivo do Campeonato de Portugal. "Acreditem que este é o campeonato mais frágil que se disputa em Portugal. Será neste campeonato que um maior número de clubes irá desistir de participar no próximo ano. Serão os clubes e os jogadores deste campeonato que mais irão sofrer", podia ler-se.O clube minhoto concluiu deixando um apelo aos sócios, aos adeptos e aos patrocinadores: "Qualquer contribuição, seja através do pagamento de quotas ou de qualquer outra forma, é uma ajuda preciosa. Foram vocês que permitiram à Associação equilibrar as contas e estabilizar a todos os níveis. Nós continuamos a lutar todos os dias, de todas as maneiras, mas o vosso auxílio neste momento tão difícil é imprescindível".