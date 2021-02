Fafe rescinde com treinador Ricardo Silva

A direção do Fafe anunciou esta segunda-feira que decidiu para a rescisão com o treinador Ricardo Silva. O técnico, de 48 anos, deixa a equipa no 4.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal.





"A Associação Desportiva de Fafe, Futebol, SAD vem por este meio anunciar a saída do mister Ricardo Silva e da sua equipa técnica do comando da equipa sénior de futebol.Esta decisão foi tomada hoje de forma oficial pela nossa administração, dando assim por terminada a ligação profissional do referido treinador ao emblema justiceiro, que representava desde o início da época 2019/20.Dessa forma, a AD Fafe, Futebol, SAD deixa aqui ao mister Ricardo Silva e seus adjuntos os desejos de muita felicidade e sucesso para projetos futuros."