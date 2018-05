Continuar a ler

Por seu lado, o Mafra empatou a um em Leiria, com um golo de João Ventosa, aos 74', depois de João Vieira adiantar os anfitriões, aos 52', vencendo a eliminatória devido ao tento fora, face ao 0-0 no primeiro jogo.O Farense e o Mafra não disputavam a Segunda Liga desde a época de 2015/16. Os algarvios ficaram, então, no 20.º posto, e os lisboetas no 21.º.