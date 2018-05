O Farense apurou-se para as meias-finais do playoff do Campeonato de Portugal com muito sofrimento: a equipa algarvia tinha importante vantagem (vitória por 3-2) alcançada na primeira mão, em Felgueiras, mas ontem perdeu e passou por grandes dificuldades, frente a um adversário que acreditou sempre, acabando por ser o maior número de golos apontados fora a decidir.

A turma de Faro, muito cautelosa, preocupou-se essencialmente com a defesa da vantagem de que dispunha e o Felgueiras comandou a partida durante a primeira parte, embora sem criar situações de perigo, até, mesmo à beira do descanso, chegar à vantagem, na cobrança de um livre direto.

Na 2ª parte, já com Neca e Irobiso em campo, o Farense melhorou a qualidade do seu jogo, mais ofensivo a partir daí, mas o golo do empate, que esteve perto, por Cássio (51’), Irobiso (53’) e sobretudo Jorginho (65’, num remate cruzado que fez levantar as bancadas), acabou por não surgir. A partir daí, o Felgueiras encheu-se de crença, apostando tudo num golo que lhe garantisse o apuramento, até porque eram visíveis as dificuldades físicas do guarda-redes Hugo Marques (acabou substituído), e o jogo foi vivido com grande emoção até ao apito final do árbitro. Fábio Vieira, num remate que tabelou em Bruno Bernardo e levou a bola à barra, dispôs da melhor ocasião para o Felgueiras seguir em frente e a turma visitante arriscou tudo nos instantes finais, a ponto de a última ocasião de perigo ter pertencido ao guarda-redes Paiva, que atirou forte mas por cima da baliza.

Autor: José Manuel Martins