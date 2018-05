O Farense deu um passo de gigante rumo ao ansiado regresso aos campeonatos profissionais: a vitória, por 3-0, na receção ao Vilafranquense assegura boa dose de conforto à equipa de Rui Duarte para o jogo da segunda mão e obriga os ribatejanos a uma reviravolta épica se quiserem alimentar o sonho da subida.

Num jogo quase sempre de sentido único, a equipa de Faro cedo ameaçou, num lance (9’) em que João Freitas, apertado por Irobiso, fez a bola bater na barra da sua própria baliza, e acabou por colocar-se em vantagem num excelente movimento de André Vieira, com João Freitas, em desespero, a meter a cabeça à bola sem alterar a sua trajetória.

Continuar a ler

O Vilafranquense reagiu, mas raras vezes teve espaço no último terço do terreno. Exceção para um lance (28’) em que Rui Varela se escapou pela esquerda e rematou cruzado, vendo Cássio, com a ajuda de um poste, evitar o empate.

Essa jogada foi a única nota dissonante numa 1ª parte de claro domínio algarvio e o 2-0 esteve à vista quando Irobiso (39’) surgiu isolado e João Freitas cortou perto da linha de golo.

Após o descanso nada mudou: sempre mais Farense, tanto em qualidade de jogo como em raça e atitude, e uma mal calculada saída a soco do experiente guarda-redes Carlos permitiu a Irobiso fazer, de cabeça, o segundo golo, deixando as bancadas do São Luís - mais de seis mil pessoas! - ao rubro. Sem ideias quando dispôs da bola, o Vilafranquense seria castigado com o 3-0 no bis de André Vieira, o homem da tarde, que aproveitou um ressalto, rodou e rematou rasteiro sem hipótese para Carlos.

Já em desespero, nas compensações, os ribatejanos viram Dénis cabecear ao lado. O 3-1 faria renascer a esperança, mas assim o Farense tem quase tudo na mão.