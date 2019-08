Fátima apresenta seis reforços num só dia

O Fátima apresenta novos investidores e quererá voar mais alto em 2019/20 no Campeonato de Portugal. A formação do terceiro escalão do futebol português apresentou nada mais do que seis reforços num só dia.Rui Dabó (na foto) chega para a baliza depois de ter representado o Fabril na última época. Fernandinho, ex-Portimonense, é extremo e também foi apresentado tal como Pedras, ex-Vizela, de 19 anos.A aposta na juventude não se ficou por aí já que Russel (ex-Penalva do Castelo) e Leandro (ex-Olhanense), de 20 e 19 respetivamente, também foram oficializados. Para finalizar o dia, a formação agora orientada pelo técnico Rui Amorim, ex-Vizela, deu ainda a conhecer a contratação de João Victor, ex-Stumbras, para o centro da defesa.Recorde-se que já na quarta-feira o Fátima havia anunciado a contratação de Tiago Caeiro, ex-Belenenses.