Fátima e U. Madeira não têm jogadores inscritos

O Fátima e o U. Madeira não foram a jogo este fim-de-semana, frente ao Caldas e ao Vila Real, respetivamente, por não terem jogadores inscritos, sabe Record.





O Fátima tem um processo de insolvência no qual, contudo, não foram incluídas as dívidas laborais dos jogadores que pediram o impedimento de inscrição pelo que a situação mantém-se enquanto não foram liquidadas essas dívidas. Já o União tem impedimentos de inscrição de novos jogadores decretados pela FIFA que só serão levantados caso chegue a acordo com os credores.As dívidas a jogadores impossibilitaram a inscrição, situação já abordada pelo Fátima durante o dia de ontem. "Na última semana, tanto a nossa administração e direção como os advogados tudo fizeram para promover a inscrição de jogadores, que estranhamente foi bloqueada por razões sem argumentação e validade, tanto que o impedimento foi retirado e passadas três horas colocado de novo. Existem processos antigos de jogadores que reclamam dívidas junto da SAD e que ao abrigo do processo de insolvência nada fizeram", afirmaram, garantindo que "a FPF sugeriu que fosse negociado junto desses processos uma solução paralela".Já o U. Madeira não compareceu ao jogo que estava agendado para ontem, às 16 horas, no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal. O adversário, que viajou desde Vila Real, esteve no recinto de jogo desde as 13h30, bem como, a equipa de arbitragem chefiada por João Costa (Porto). Após os habituais 30 minutos depois da hora agendada para o começo da partida, abandonaram o recinto do jogo que não se efetuou. Os responsáveis unionistas argumentam que tentaram chegar a acordo com os transmontanos para o adiamento da partida mas que estes não acederam. Invocando um parecer das autoridades de saúde madeirenses, revelaram que o sintético ainda não estaria licenciado pelo IA Saúde da Madeira, de forma a que se pudesse disputar o jogo, relativo à primeira jornada do Campeonato de Portugal, série C.(notícia atualizada às 12h02)