Fátima solidário com jogadores

Perante a anunciada desistência do Campeonato de Portugal por parte do Fátima SAD, o clube, que joga nos distritais de Santarém, publicou um comunicado sobre o tema nas redes sociais, mostrando apoio a jogadores e equipa técnica.





“A direção vem solidarizar-se com os atletas e com o corpo técnico que, ao longo dos últimos meses, envergaram as cores e o emblema do clube, e disponibilizar-se para, dentro das possibilidades, prestar o apoio necessário”, pode ler-se, referindo ainda que “encara a situação com otimismo, zelando pela união do clube”.