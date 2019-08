Fátima tem um novo grupo de investidores

O Fátima está às portas de arrancar para a nova época, depois de conseguido o acordo com um novo grupo de investidores. A partir desta época, o LLEON GROUP será a nova administração da SAD do clube que disputa a Série C do Campeonato de Portugal.





Segundoapurou, Rui Amorim será o treinador da equipa e, face ao curto espaço de tempo para o início da temporada, os próximos dias serão essenciais para acertar a constituição do plantel.Outras das situações que a nova administração terá de resolver de imediato tem a ver com o pagamento de salários que estavam em atraso a jogadores, treinadores e outras entidades, relativas à época transacta.