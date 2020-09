Fátima, touradas e Avante: Fafe usa ironia para criticar DGS pela ausência de público

A AD Fafe dá este domingo início à sua campanha no Campeonato de Portugal, com um embate diante da AD Camacha no qual, devido às restrições decretadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), não será permitida a presença de público.









Ora, esta quinta-feira, o clube minhoto decidiu fazer nas redes sociais uma publicação em jeito irónico e de crítica a esse propósito, na qual relembra o tratamento dado a outros eventos, que em sentido inverso tiveram a possibilidade de contar com pessoas presentes. Em causa está a recente romaria a Fátima, as touradas e a festa do Avante.Sem poder ter os adeptos nas bancadas, o clube minhoto dá como alternativa a transmissão através das suas plataformas oficiais. "Nós bem tentamos disfarçar mas, para já, vais mesmo ter de viver a tua paixão pela AD Fafe através da nossa transmissão", escreveu a AD Fafe.