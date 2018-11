Fátima-Vilafranquense, 1-1: Dois cantos para o empate final

Fátima e Vilafranquense não foram além de um empate (1-1) em jogo da 12ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os golos e as grandes situações de perigo aconteceram no primeiro tempo, com a equipa da casa a abrir as hostilidades.Magique, logo dos dois minutos, arriscou um remate de fora da área e obrigou Rodrigo a aplicar-se, defendendo para canto.Também de canto, foi a vez do Vilafranquense criar perigo e fazer o 0-1. Luís Pinto bate a bola parada, pela esquerda, com o central brasileiro a aparecer livre de marcação para inaugurar o marcador.Já aos 33' é a vez de Lucas Morelatto tentar um chapéu ao guarda-redes. Fábio Ferreira não se deixa antecipar e toca por cima da trave, mostrando atenção.Saltando para o minuto 45, Magique quase marca nos descontos da primeira parte num remate vistoso. Na sequência do canto, Rui Rodrigues fatura o 1-1 no último lance antes do apito para o intervalo restabelencendo a igualdade, após um desvio que lhe coloca a bola à mercê, consumando o resultado final após um encontro com menos motivos de interesse no segundo tempo.A salientar, há o cartão branco mostrado pelo juiz da partida Paulo Barradas ao grupo de adeptos do Vilafranquense que marcou presença em Fátima após o falecimento de um ferrenho fã da equipa de Vila Franca de Xira. O fair-play acabou por ser relevado num encontro em que a liderança se manteve nas mesmas mãos apesar do empate.O Vilafranquense soma agora 25 pontos em 12 jogos, contra os 23 da União de Leiria que venceu em casa o Sintrense, por 3-1, rumando assim ao segundo posto da classificação da Série C, com apenas 11 encontros disputados.Paulo BarradasFábio Ferreira; Laranjeiro, Wassim Amadi, Jefferson e João Vítor; Felipe Soares, Zé Miguel, Rui Rodrigues e Miguel Ferreira; Jeka e MagiqueNuno KataRodrigo Moura; Marco Grilo, Maycon, João Freitas e China; Lucas Morelatto, Wilson, Ragner e Stehb; Luís Pinto e JanúVasco MatosMaycon (12') e Rui Rodrigues (45'+2)