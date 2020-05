Federação já transferiu 400 mil euros para os clubes do Campeonato de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol já transferiu para os clubes do Campeonato de Portugal cerca de 400 mil euros no âmbito da linha de crédito e do fundo de emergência, segundo Record apurou. Já foram auxiliados 30 dos 72 clubes.





Continuam em análise, com o apoio do sindicato dos jogadores e da Associação Nacional de Treinadores, mais algumas dezenas de processos desta competição e de outras provas não profissionais da FPF.Para acederam à primeira tranche do fundo de emergência, os clubes têm de fazer prova de que cumpriram com treinadores e jogadores pelo menos até ao final de fevereiro.