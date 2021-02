Felipe Ryan quer realizar sonho do falecido Alex Apolinário: subir à 2ª Liga com o Alverca

Alex Apolinário não está esquecido. O futebolista do Alverca que caiu inanimado no decorrer do jogo ante o União de Almeirim é recordado pelo antigo colega, Felipe Ryan, que pretende homenagear o falecido amigo com a subida à 2ª Liga, pelos ribatejanos.





"Foi uma situação muito delicada o que aconteceu. Perdemos um companheiro, um amigo, um guerreiro, um irmão. No fundo é uma pessoa que é da nossa família. Estava connosco todos os dias, era uma pessoa alegre, cheia de qualidades, foi um momento que abalou toda a gente, uma pessoa que deixa muitas saudades e nós vamos tentando fazer dessas saudades uma força interna. O nosso maior objetivo é conseguir realizar o sonho dele que era subir de divisão com o Alverca. Assim honrá-lo-emos devidamente. Não tem sido fácil, mas a resposta da equipa tem sido muito positiva. Ele estará sempre presente connosco", garantiu o jogador de 23 anos em declarações à assessoria de imprensa.Ryan chegou esta temporada a Alverca e soma oito golos em 16 encontros oficiais, fazendo um balanço positivo a nível individual. "Tem sido uma temporada positiva até agora. Os golos têm aparecido graças ao trabalho de todo o grupo que sempre me ajuda a melhorar. Foi bom ter feito dois golos no último jogo [frente ao Sintrense] que ajudou a equipa a conseguir a vitória. Espero continuar a fazer golos, mas espero principalmente que a equipa ganhe sempre, independentemente de quem faça os golos. Espero que no final consigamos o nosso objetivo principal, só assim tudo vai valer a pena. Vou continuar a trabalhar para melhorar jogo a jogo", prometeu o avançado brasileiro que cumpriu todo o percurso sénior em Portugal, alinhando por V. Sernache, Caldas, Académico Viseu e Real.