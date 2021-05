Fernando Madureira alvo de processo disciplinar e Canelas multado por cânticos de adeptos

O Canelas foi multado em 765 euros e Fernando Madureira alvo de um processo disciplinar, na sequência do duelo da semana passada diante do Marítimo B.





A multa aplicada à formação nortenha deveu-se ao comportamento de adeptos que estavam na zona exterior do estádio, com vários "cânticos a favor do Canelas" e contestação às "decisões da equipa de arbitragem" com o recurso a insultos. De acordo com o relatório, apesar de estarem fora do estádio, os fãs em causa estavam "colocados numa posição elevada que lhes permitia terem visibilidade para o terreno de jogo por cima do muro". Quanto a Fernando Madureira, não foi apresentada justificação para o processo disciplinar, sendo que o relatório do CD da FPF diz apenas que se trata de uma ampliação a um processo anterior.Nota final para Diego Gomes, expulso na partida aos 75 minutos, que foi suspenso por dois encontros.