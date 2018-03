Continuar a ler

Questionado pelo nosso jornal sobre uma alegada agressão de Vítor Borges, jogador do Canelas, a Quim Berto após ter recebido ordem de expulsão - juntamente com um futebolista do Trofense -, o também líder da claque dos Super Dragões desmentiu. "Não, o Vítor foi agredido e respondeu. Ambos saíram de campo e depois gerou-se um burburinho mas nada de especial", explicou, incentivando a que se vejam as imagens do jogo.



Franco Couto deixou no ar a hipótese de, na próxima temporada, faltar aos encontros com o Canelas, o que mereceu um comentário de Madureira: "É claro que não vai, o Trofense vai para os distritais e o Canelas fica no Campeonato de Portugal."

Trofense acusa Madureira e Canelas de "intimidação" durante o jogo

Fernando Madureira, capitão do Canelas 2010, negou qualquer clima de intimidação e ameaças aos jogadores e restantes elementos do Trofense, na partida entre as duas equipas realizadas no domingo e que terminou empatada (1-1), na Trofa. Na sequência das palavras do presidente anfitrião , Macaco garantiu que se tratou de um encontro "normal"."É ridículo, tratou-se apenas de um jogo de futebol. Só eles é que viram isso, estavam lá polícia, delegados, adeptos e mais ninguém viu isso. São desculpas de mau perdedor perante os sócios, de alguém que contava ganhar aquele jogo. Ninguém viu isso. É certo que houve picardias mas foi um jogo normal", explicou Madureira a

Autor: João Socorro Viegas