Fernando Madureira suspenso por 30 dias e com processo disciplinar

Fernando Madureira foi suspenso por 30 dias e ainda alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina (CD) da FPF na sequência de factos ocorridos no encontro entre o Canelas 2010 e o Lusitânia Lourosa, do Campeonato de Portugal.





O capitão do Canelas, refira-se, encontrava-se castigado mas apareceu na ficha como delegado ao jogo. Igual pena foi aplicada ao dirigente Francisco Duarte.