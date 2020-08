Filho de Jardel reforça ataque do Fátima

Mário Jardel, filho do antigo avançado de FC Porto e Sporting com o mesmo nome, é reforço do Fátima para 2020/21. O ponta-de-lança, de 23 anos, chega do Arzachena, da Serie D italiana. Trata-se de um regresso ao futebol português por parte do luso-brasileiro, que já havia representado Cascais, Ovarense e Leça. O jogador conta ainda com passagens pelos espanhóis do Céltiga e pelos UNOH Racers dos EUA.