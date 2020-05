Filipe Brigues reforça defesa do Louletano

O lateral-direito Filipe Brigues, de 29 anos, ex-Vilafranquense, é o terceiro reforço assegurado pelo Louletano para a época 2020/21, juntando-se ao guarda-redes Tiago Maia (ex-Praiense) e ao extremo Bruno Silva (ex-Maria da Fonte).

Formado no Vitória de Setúbal, Filipe Brigues representou os sadinos, na 1.ª Liga, e depois vestiu as camisolas de Santa Clara, Marítimo, Farense, União de Montemor, União de Leiria, Mafra, Chaves, Olhanense e Vilafranquense. O defesa regista duas subidas à 2.ª Liga, com as camisolas do Mafra e do Farense.