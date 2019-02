Filipe Cândido quer magia

A U. Leiria lidera a Série C do Campeonato de Portugal e hoje vai tentar consolidar o 1º lugar na receção ao Alcains. Filipe Cândido não olha para a tabela e prefere centrar energias na melhoria da qualidade de jogo. "Queremos jogar o melhor possível e, a partir desse ideal, vamos procurando desenvolver os princípios para a equipa", salienta o treinador dos leirienses, que não perdeu desde que assumiu o lugar deixado por Tiago Vicente.O jovem técnico viu a União melhorar o registo defensivo, considerando que essa evolução se deve à capacidade que o conjunto revela de "ter a bola". "A forma como olhamos para o jogo é virada para a posse de bola e para a criação do maior número de oportunidades. Se tivermos mais bola, estaremos mais perto de fazer golos e de não sofrer", salienta o treinador, de 39 anos, que só pensa em apurar-se para o playoff de acesso à 2ª Liga."Quando aceitei este desafio, a nossa preocupação foi sempre ir ganhando jogo a jogo. Estamos focados na equipa e no próximo jogo, nem olho para a classificação. As contas só se fazem no fim. O objetivo é chegar à fase de subida", nota Filipe Cândido, que elogia o trabalho desenvolvido pelos jogadores no último mês. "Apesar da saída de alguns elementos, a equipa tem dado uma excelente resposta e sinto que estamos mais fortes. Isso deve-se ao grande mérito de quem ficou", conclui o técnico.