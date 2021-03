Filipe Celikkaya: «Não estamos preocupados com o primeiro lugar»

O Sporting B recebe amanhã à noite, na Academia, o Olímpico do Montijo num jogo em atraso relativo à 16ª jornada da série G do Campeonato de Portugal. Em caso de vitória, a equipa orientada por Filipe Celikkaya ultrapassa o Estrela e ascende ao primeiro lugar da tabela classificativa, um facto que o técnico desvaloriza lembrando o objetivo do trabalho que tem vindo a desenvolver na Academia. "Não estamos preocupados com o primeiro lugar, a forma como trabalhamos diariamente é o que nós podemos avaliar. Vamos dedicar-nos por completo ao jogo, sempre com a intenção de ganhar porque representamos um grande Clube. O nosso foco é o processo e o trabalho diário. Este é o nosso discurso e o nosso caminho desde o primeiro dia e não se vão alterar" afirmou o técnico, à Sporting TV, onde também se revelou satisfeito por poder voltar a jogar no Estádio Aurélio Pereira: "É muito bom voltar a casa, porque é sempre melhor jogar onde treinamos do que em terrenos sintéticos que nos têm dificultado um pouco a tarefa. Vamos querer fazer o nosso melhor, como sempre".





Os leões partem atravessam um bom momento e partem como favoritos para a receção ao clube do Montijo, mas Filipe Celikkaya lembra que todos os jogos "não são iguais". "Os adversários colocam-nos problemas diferentes e nós temos de nos adaptar. Nesse jogo com o Fabril a entrega foi uma das características evidenciadas, mas não vejo que o próximo jogo seja diferente. Todos os jogos têm de ter entrega, mas cada um tem a sua história e nós vamos lutar pela vitória como temos vindo a fazer até agora, tendo sempre como objetivo o processo e o desenvolvimento individual do jogador", alertou.