Filipe Freitas não tem dúvidas que os jogadores do Arouca foram "guerreiros”

Foi António Machado quem orientou a equipa do Arouca este sábado no jogo da Taça de Portugal com o V. Guimarães, mas foi Filipe Freitas, outro dos adjuntos de Armando Evangelista (que está com covid-19), quem foi à sala de imprensa.





"O jogo que fizemos e o que temos feito ao longo da época deve-se muito a uma pessoa que não pôde estar presente hoje, o míster. Os jogadores tiveram uma atitude de guerreiros, de campeões. Fomos sem qualquer tipo de dúvida a melhor equipa em campo. O Arouca mostrou que tem um futebol de primeira", sublinhou.