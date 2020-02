Filipe Moreira confirmado como treinador do Olhanense 

Filipe Moreira foi confirmado esta quinta-feira como o substituto de Bruno Ribeiro no Olhanense. O treinador, que orientou o Vilafranquense desde o Campeonato de Portugal até à Segunda Liga, assinou até final da época, com outra de opção.





O objetivo de Filipe Moreira, de 55 anos, será voltar a subir de divisão, agora com os algarvios. O Olhanense soma 51 pontos, está na segunda posição da Série D do Campeonato de Portugal e domingo defronta o Lusitano de Évora, no Alentejo.