Filipe Moreira: «Estamos todos de parabéns mas ainda não ganhámos nada»

Filipe Moreira manifestou-se satisfeito pelo triunfo diante do Nogueirense (2-1) que assegurou a segunda presença em temporadas consecutivas à equipa do Vilafranquense no playoff de acesso à 2ª Liga. Contudo, o técnico português é ambicioso e quer ir mais além."Estamos todos de parabéns mas ainda não ganhámos nada. Ah! Ganhámos o direito de ir à fase final do Campeonato de Portugal. Fantástico! Todos quereriam estar no nosso lugar. Em termos da época, podemos ficar entre as oito melhores equipas deste campeonato mas temos de ambicionar mais. Toda a gente quer. Se perguntarem o que cada equipa quer, que entra neste playof,f todos responderão que é ir ao último jogo. É sinal que subiram de divisão", frisou o treinador, de 54 anos, que até começou a temporada ao serviço da Sanjoanense.Se os ribatejanos almejam uma inédita presença nos campeonatos profissionais, o Nogueirense acabou por não conseguir evitar a descida aos distritais nove épocas depois, recebendo uma palavra de alento do treinador rival. "Lamento a descida do Nogueirense. Jogámos frente a um adversário que precisava de pontuar, eles deram o que tinham e o que não tinham. Infelizmente o campeonato por vezes tem destas coisas. Se calhar eles já não pensavam descer de divisão. De repente, colocaram-se a jeito - e digo-o com todo o respeito - face às três derrotas seguidas na reta final, levando-os à despromoção", frisou Filipe Moreira.Filipe Moreira foi confirmado como treinador a 4 de março após o afastamento de Vasco Matos do comando técnico da equipa. Depois de agradecer a confiança à SAD vilafranquense, o técnico lisboeta deu também os parabéns ao antecessor. "Quero cumprimentar uma equipa técnica. Antes de mim houve uma equipa técnica que deu muitos pontos a este clube. Por isso, para a equipa técnica que vim substituir, o Vasco Matos e toda a restante estrutura, os parabéns porque o playoff é deles também e não só nosso", vincou, deixando expresso o apreço em relação ao grupo de trabalho que atravessou um período complicado, com salários em atraso."Os jogadores, que são quem faz a diferença, foram fantásticos num período complicado. Demos todos as mãos e nunca deixámos de ter o foco principal que era jogar, ganhar e representar esta instituição", acrescentou, desdobrando-se ainda em agradecimentos à estrutura do clube e também aos adeptos: "O que é certo é que são seis jogos em casa e são seis vitórias. O que é certo é que o Vilafranquense fez uma grande época aqui a jogar em casa. A massa adepta do clube, onde se incluem os Piranhas do Tejo [grupo de adeptos], levou a equipa ao colo num determinado período. Para os nossos sócios e adeptos, um muito obrigado."