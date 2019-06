Filipe Moreira: «O que mais gostei foi a qualidade de jogo das duas equipas»

Filipe Moreira, treinador do Vilafranquense, preferiu exaltar a qualidade das equipas, na hora de analisar a derrota, no desempate por penáltis, frente ao Casa Pia.





"A justiça ou a injustiça que o jogo apresenta é sempre relativa. O que mais gostei foi a qualidade de jogo das duas equipas. As outras equipas estão de férias. A forma deste campeonato é uma mentira. É natural que em determinados momentos uma equipa é melhor do que a outra. Hoje, estivemos duas vezes em vantagem. Sofremos dois golos de bola parada. O fator decisivo foi quando estávamos a ganhar por 2-1 e não fizemos o 3-1. Foi uma bonita festa de futebol. Todos estão de parabéns", mencionou.O técnico, de 55 anos, apresentou no Estádio Nacional com um fato de cerimónia e explicou o porquê. "O fato de gala tem a ver com alguém que estava no ativo e foi uma referência para mim. Foi o Quinito. Disse que quando fosse ao Jamor faria uma homenagem. A garrafa que dei ao treinador Luís Loureiro? Dei-lhe um licor de nata, que tem a ver com o Vilafranquense", sublinhou.