Filipe Moreira pede um "zoo" em Vizela e atesta: «2-0 suficiente? Nem era treinador!»

Os cerca de 330 quilómetros que distam entre o Campo do Cevadeiro e o Estádio do Vizela não são um impeditivo. Pelo menos para que Filipe Moreira, treinador do Vilafranquense, peça apoio aos adeptos de Vila Franca de Xira para que compareçam em peso no último sábado. Na última deslocação, o técnico pediu até para que os animais comparecessem em Torres Vedras. Agora não é (muito) diferente. "Em tempos disse para irem o pássaro, o javali e toda a gente de Vila Franca. Agora peço para ir o jardim zoológico inteiro e toda a cidade para nos apoiar", vincou o técnico de 54 anos, surpreendido com a pergunta sobre se um 2-0 é suficiente para chegar às meias-finais, ainda com a segunda mão disputar.





"Seria uma falta de respeito incrível da minha parte. Nem fazia a viagem tão pouco. Nem nunca mais era treinador de futebol! Contra o Vizela, na sua casa? Numa cidade que adora a sua equipa? Estou preparado, e os jogadores vão ter de se preparar, para naquela grande cidade sentir um ambiente que será naturalmente contra nós. Ninguém irá faltar ao respeito ao Vizela senão nem sequer viajam. Estamos num campeonato feito a dois - uma mentira para mim porque não tem verdade desportiva. Contudo, é muito melhor partir para o jogo da 2ª mão fora de casa com uma vitória por 2-0 do que com um empate ou derrota", reiterou o treinador que quer levar o Vilafranquense de forma inédita à Segunda Liga, onde esteve pela última vez em 2013/14 ao serviço do Ac. Viseu.Ainda sobre o jogo de sábado, Filipe Moreira afirmou um justo vencedor até face ao maior número de ocasiões de golo para a sua equipa."As equipas na 1ª parte foram-se anulando. O jogo foi mais amarrado, preso e mais táctico. O que aconteceu na 2ª parte fica comigo e com os meus jogadores mas penso que entrámos muito bem. Queríamos demonstrar que o que não fizemos na primeira parte, haveríamos de alcançar por mérito próprio, face ao melhor posicionamento, na segunda", sintetizou o técnico.