Filipe Moreira rende Bruno Ribeiro no comando da Olhanense

Bruno Ribeiro está de saída do comando técnico da Olhanense. O técnico, que ingressou no emblema argarvio no final de dezembro, vai ser rendido por Filipe Moreira, treinador que esteve ao leme do Vilafranquense até ao início do mês de fevereiro.





Esta será a segunda mudança técnica no Olhanense esta temporada, visto que também Vasco Faísca já havia saído, rumo ao Sp. Braga B.