Chegou ao fim a aventura de Filipe Sousa no Pevidém. Depois de uma ligação que durou quatro épocas e meia, o 5.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal anunciou a saída do jogador nas redes sociais, agradecendo pela forma como defendeu o clube e frisando que ele ficará "ligado às mais bonitas páginas" da história recente.O lateral-direito, de 31 anos, somou 84 jogos e marcou três golos pelo emblema vimaranense, de onde chegou em 2018/19 proveniente do Mondinense. Antes, Filipe Sousa, que fez a formação no V. Guimarães, passou por Amarante, Lousada, Ribeirão, Aves, Freamunde e AD Oliveirense.De recordar que Filipe Sousa, para lá da carreira como jogador, é também nutricionista e já trabalhou em vários clubes, entre eles o Shakhtar Donetsk. Uma história que Record deu a conhecer em abril de 2020.