Filipe Sousa é o novo treinador do Armacenenses

Filipe Sousa, de 41 anos, que já orientou as equipas do Quarteirense e do Almancilense (conquistando aqui uma Taça do Algarve) e foi adjunto do Moncarapachense, assumiu esta terça-feira o comando do Armacenenses, 10.º classificado da Série D do Campeonato de Portugal.

Sousa, que terá como adjunto Luís Sena, sucede a Matthew Silva, o qual cessou funções no último domingo, depois do empate caseiro (0-0) diante do Oriental.

Entretanto o médio Karim Labdi, franco-argelino de 22 anos, é reforço. O futebolista estreou-se esta época no futebol português, ao serviço do Caldas, e até então representara apenas um clube, o Epinal, de França.