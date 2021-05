Final do Campeonato de Portugal a 6 de junho em Coimbra

A final do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, vai disputar-se em 6 de junho, um domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação publicada no site oficial da FPF, o encontro que vai opor os vencedores das séries Norte e Sul da fase de acesso à 2.ª Liga tem início marcado para as 16h00.

Os dois finalistas do Campeonato de Portugal têm garantida a subida, independentemente do resultado do último do encontro da prova, ocupando os lugares de Vilafranquense e Oliveirense, as duas equipas despromovidas esta época ao terceiro escalão.