Flávio Araújo e Guilherme Paiva contratados pelo União da Madeira

O plantel do popular "União da bola" e que na próxima temporada se vai apresentar como a Associação Desportiva União da Madeira continua a somar reforços. Desta feita, os responsáveis unionistas apresentaram mais duas caras novas para o setor intermediário. Flávio Araújo, de 28 anos, é oriundo da AD Porto da Cruz, mas também já vestiu as cores da AD Machico e do Santacruzense. Ainda para a linha média, chega Guilherme Paiva, de 24 anos, tendo atuado no CF Carvalheiro na última época. Para além deste emblema, vestiu ainda as cores da AD Porto da Cruz e do CF Andorinha.





O treinador Bruno Abreu continua a ver crescer uma equipa que tem a obrigação de lutar pelo título regional da Madeira, na divisão mais baixa madeirense, de forma a chegar rapidamente ao campeonato de Portugal.Refira-se que o União SAD tem agendada dia 6 de Julho uma assembleia geral de acionistas, onde o futuro deste emblema será discutido, mas tudo aponta que António Lopes já tenha arranjado um investidor de forma a poder construir um plantel competitivo e pensar sonhar com um regresso à segunda Liga num curto espaço de tempo. Resta saber se esta perspetiva se confirma na reunião agendada, que deverá decorrer no complexo desportivo dos azuis e amarelos.