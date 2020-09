Fontinhas-Estrela da Amadora poderá ser o primeiro jogo de futebol com público em Portugal

O Fontinhas-Estrela da Amadora prepara-se para ser o primeiro jogo de futebol com público em campeonatos nacionais após o surgimento da pandemia da Covid-19 em Portugal, em março. Os açorianos já anunciaram a venda de bilhetes para o embate da primeira jornada da Série G do Campeonato de Portugal que se disputa no próximo domingo, dando prioridade aos sócios cativos e aos associados com quotas atualizadas.





Comunicado

O Grupo Desportivo das Fontinhas vem por este meio informar que devido à pandemia Covid-19 e... Publicado por Grupo Desportivo Fontinhas em Segunda-feira, 14 de setembro de 2020

"No próximo domingo, o jogo da primeira jornada do Campeonato de Portugal será realizado no Estádio Municipal da Praia da Vitória e para proceder à reserva do seu ingresso tem de atualizar as suas quotas até à próxima sexta-feira, 18 de setembro de 2020. A direção lamenta informar que, devido ao número reduzido de bilhetes, não haverão bilhetes gratuitos para as senhoras como era habitual", pode ler-se na publicação partilhada no Facebook, onde se acrescenta que "os Açores são a única zona do país onde que é permitido 10 por cento da lotação do estádio".O Estádio Municipal da Praia da Vitória, na ilha Terceira, tem capacidade para cerca de 1.500 adeptos. Face às restrições por causa da pandemia, o recinto deverá ter a lotação máxima de 150 lugares.