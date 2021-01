FPF adia jogos das equipas da Madeira

A Federação Portuguesa de Futebol comunicou ontem à noite que foram adiados os jogos do Campeonato de Portugal onde militam as equipas da Madeira. Em causa está o prolongamento da decisão do Governo Regional de não permitir competição para as equipas ditas como “não profissionais”, algo que deverá ser hoje confirmado pelo presidente Miguel Albuquerque.

O mapa de jogos da 10ª jornada da Série C previa para hoje um União da Madeira-Marítimo B e um Câmara de Lobos-Trofense e era seguro que as equipas visitantes iam comparecer. O próprio Trofense viajou ontem para a Madeira com a indicação da FPF de que iam cumprir-se os jogos calendarizados e treinou mesmo em Machico para preparar a partida com o Câmara de Lobos e a de quarta-feira com o Marítimo B – antecipada da 17ª jornada e com transmissão televisiva prevista no Canal 11.

Também o Marítimo B – que já tem as suas equipas de sub-23 e femininas em atividade e considera como profissional a formação secundária – ia comparecer no Campo Adelino Rodrigues para o dérbi regional, até ser informado pela FPF, já ao fim do dia, do adiamento.

Durante o dia multiplicaram-se as informações que davam conta da ausência garantida do União e do Câmara de Lobos, o que, face à primeira determinação da FPF, configurava o risco de darem falta de comparência. No caso do União seria mesmo a segunda vez que era protagonista de caso semelhante, depois do jogo com o Vila Real, que ainda corre nas instâncias federativas. Os dois emblemas escudaram-se na resolução do Governo madeirense, que terminava em dezembro e ainda não foi oficialmente renovada. Pelo menos até ontem. Já na Série B milita a Camacha, que tinha jogo agendado com o Pevidém, mas não viajou para o continente, face às determinações das entidades oficiais.

O executivo regional reúne-se hoje para analisar o agravamento da pandemia na região e anunciar novas medidas restritivas para lidar com o momento delicado. A Madeira tem agora cerca de 700 casos ativos e 51 cadeias de transmissão local.