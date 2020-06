FPF esclarece dúvidas dos clubes para a nova temporada

Já a pensar na próxima temporada, a Federação Portuguesa de Futebol convidou 72 equipas do Campeonato de Portugal - as 70 que disputaram a prova na época passada, Cova da Piedade e Casa Pia - para discutir os novos regulamentos e esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir nesta fase.





57 das 72 equipas estiveram neste encontro, que aconteceu através de vídeo-conferência, sendo que, entre as 15 ausentes, nota para as seis que contestam o fim da competição, que impediu a participação no playoff de subida: Benfica e Castelo Branco, Lusitânia Lourosa, Fafe, Praiense, Real e Olhanense.