FPF prepara regulamentos para eventual segunda vaga da pandemia

Para lá de ter já transferido para os clubes do Campeonato de Portugal cerca de 400 mil euros no âmbito da linha de crédito e do fundo de emergência, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está já a trabalhar no regulamento da próxima temporada do Campeonato de Portugal, procurando precaver-se para a possibilidade de a prova não chegar ao final na eventualidade de surgir uma segunda vaga da pandemia de Covid-19.

Ao que Record apurou, ficará definido nesse regulamento que o critério a definir subidas, apuramento para a III Liga e descida aos distritais será o mérito desportivo, ou seja número de pontos, no momento em que a prova for interrompida. Uma fórmula que, refira-se, permitiu a Portugal ser apurado na fase de grupos do Euro 2016.