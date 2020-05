FPF reforça decisão sobre subidas de Vizela e Arouca à 2.ª Liga

A Federação Portuguesa de Futebol já respondeu ao processo levado a cabo por Praiense e Olhanense, líderes das respetivas séries do Campeonato de Portugal que se opuseram às subidas de Vizela e Arouca à 2.ª Liga, algo que foi determinado quando o CP foi dado como terminado devido à pandemia de covid-19. Recorde-se que Vizela e Arouca eram as equipas com mais pontos à data de interrupção da competição.





Uma vez que Praiense e Olhanense avançaram com processos distintos que aguardam por decisão do Conselho de Justiça, a FPF avançou e respondeu a essa contestação, informando, numa reunião para esse efeito, que reforçou a segurança jurídica dessa decisão de premiar o mérito desportivo de quem tinha mais pontos.Na base está o decreto-lei que permite às federações desportivas alterar os regulamentos dentro da própria época para lidar com situações extraordinárias, tal como a que se verifica devido à pandemia. Perante isso, a FPF formalizou o regulamento que estabelece esse mesmo critério de subida.De resto, alguns clubes como Marítimo e Feirense, que lutam contra o cancelamento da 2.ª Liga, têm alegado que é preciso existir o formalismo de alterar o regulamento para se anunciar uma decisão, algo que a FPF teve em conta nesta questão do Campeoanto de Portugal.