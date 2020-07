Francis Cann renova pelo Vizela

O Vizela renovou o contrato do extremo Francis Cann, que assim terá a oportunidade de se estrear na 2.ª Liga.





Cann chegou a Vizela em 2016, proveniente do Charity Stars, do Gana. Depois de se ter destacado nos juniores, cumpriu a primeira época como sénior em 2017, tendo sido depois cedido aos sub-23 do V. Guimarães. No regresso a Vizela, na época passada, marcou três golos em 23 aparições."Estou feliz por ficar e não escondo que tive sempre o sonho de jogar neste exigente campeonato", disse, em declarações reproduzidas no site do clube. Francis Cann garantiu ainda que vai trabalhar muito e dar o seu melhor para que possa "ajudar a equipa a conseguir as conquistas que pretende para a nova época".