Frederico Ricardo é o novo treinador do Bragança

No regresso aos nacionais, o Bragança acertou a contratação do treinador Frederico Ricardo, que está de regresso a Portugal após a experiência no FK Senica (Eslováquia).





Frederico Ricardo foi adjunto no Fafe durante 12 épocas e uma no S. Martinho. Agora abraça a tempo inteiro o comando do emblema brigantino, localidade de onde é natural."Tive vários convites, mas decidi aceitar o Bragança. Em Portugal é a primeira vez que assumo um projeto, um grande desafio para todos nós. Tenho noção que é um campeonato difícil e competitivo. Vamos construir uma equipa competitiva e acima de tudo queremos que o Bragança dispute os jogos em todos campos com o pensamento na vitória. Joguei neste clube em todos os escalões, há um lado emocional. O principal objetivo é garantir a manutenção", disse a Record, prometendo "dar oportunidade a jovens jogadores para que sejam mais-valia para o futuro do clube".