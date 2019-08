Ganês Sarpong reforça defesa do Esperança de Lagos

O defesa ganês Edward Sarpong, de 22 anos, que na última época representou os sub-23 do Portimonense, é o quarto reforço do Esperança de Lagos, clube promovido na época passada ao Campeonato de Portugal, depois de se ter sagrado campeão do Algarve.Sarpong chegou ao Portimonense ainda júnior, em 2015/16, somando apenas sete jogos pela equipa principal dos alvinegros, em 2016/17. Na campanha seguinte foi emprestado ao Farense e, depois, ao Estrela de Vendas Novas e em 2018/19 fez parte da primeira equipa de sub-23 da história do emblema de Portimão.O Esperança de Lagos já havia garantido outros três reforços, os defesa Ivo Nicolau (ex-Louletano) e Bonilla (ex-Ferreiras) e o médio Saah Nyumah (ex- Liberian International Shipping & Corporate Registry FC), internacional pela Libéria.O treinador Roberto Alberto, que conduziu a equipa lacobrigense ao título algarvio, renovou contrato.