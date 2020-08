Geovane Baiano reforça frente de ataque do Pedras Rubras

Geovane Baiano é reforço do Pedras Rubras. O clube maiato decidiu apostar no ponta-de-lança, que deixa o seu país, onde atuava no Tigres do Brasil, da segunda divisão do campeonato carioca, para viver a sua primeira aventura deste lado do Atlântico, assinando um contrato válido por uma época com outra de opção.





O atacante, que completou 21 anos no mês passado, é um número 9 móvel, veloz, capacidade técnica e qualidade no capítulo da finalização. Vai agora tentar convencer o técnico Pedro Dias ao serviço do emblema que atua no Campeonato de Portugal.