Goleador João Vieira oficializado pelo Vilafranquense

João Vieira foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Vilafranquense, tal comojá havia noticiado. O avançado português, de 27 anos, rescindiu de forma amigável com a União de Leiria que vive um momento complicado financeiramente para engrossar as fileiras dos ribatejanos, rival da formação de Liz pelos lugares de discussão de subida na Série C do Campeonato de Portugal. É opção para a deslocação da equipa de Vasco Matos ao terreno do Nogueirense que terá lugar já este domingo.A passagem de Vieira por Leiria é sinónimo de golos. Em época e meia no clube, o dianteiro que já contou passagens na carreira por Chaves, Moreirense, Marítimo ou Vizela apontou 32 golos em 51 encontros oficiais.Em sentido inverso, o Vilafranquense já havia anunciado a saída do também avançado Janú. Contratado ao 1º Dezembro no início da época, Janú ruma aos Estados Unidos onde vai envergar a camisola dos Roughnecks, do USL Championship.