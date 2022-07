Gondomar ataca subida à Liga 3

O Gondomar arranca a preparação da época 2022/23 no dia 1 de agosto, com o grande objetivo de conquistar um dos dois primeiros lugares do Campeonato de Portugal que permitam lutar pela subida à Liga 3.O treinador Domingos Barros vai manter-se ao leme dos gondomarenses. Depois de ter conduzido a equipa ao terceiro lugar na primeira fase da Série C do Campeonato de Portugal e de ter assegurado a permanência do clube, a direção liderada por Álvaro Cerqueira e o técnico chegaram a acordo para prolongar a ligação por mais uma época. Como adjuntos continuam Zé Soares, Pedro Cerqueira e André Costa.Estão confirmadas 11 contratações, a saber: Zé Pedro e André Tavares, ambos ex-Lank Vilaverdense, Ricky, ex-Sertanense, Luca, ex-sub-23 do Rio Ave, Filipe Bastos, ex-Moncarapachense, Ângelo, ex-S. João Ver, Elísio, ex-Anadia, Max Lapushenko, ex-Leça, Pedro Ferreira, ex-Canelas 2010, Yemi, ex-ARC Oleiros e Mohammed Iddriss, ex-Felgueiras 1932.Quanto a renovações, estão asseguradas as de Ricardo Neves, Gonçalo Brandão, Fernando Loureiro, André Silva, Fabinho, Tiago Pinto e Hulk.