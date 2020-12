Grupo de investidores do União SAD não cumpre pagamentos

O União SAD continua a atravessar horas difíceis. Recentemente foi o Sindicato de Jogadores quem fez o pagamento de meio mês de ordenados ao plantel unionista. Refira-se que esse montante pago pelo sindicato, terá rondado entre os 300 e 400 euros por atleta. Mas mesmo com este dinheiro, os futebolistas liderados pelo técnico Francisco Dias, ainda têm dois meses de vencimentos para receber.





sabe que o grupo de investidores que trouxe vários jogadores para o plantel unionista não tem cumprido o pagamento dos ordenados, não efetuando as transferências prometidas aquando da sua chegada aos azuis e amarelos. Os motivos deste incumprimento não foram revelados, massabe que os madeirenses foram envolvidos numa autêntica fraude colombiana, gerando muitas dificuldades de gestão.No entanto, o responsável máximo da SAD unionista, Sérgio Nóbrega e os restantes elementos da administração estão a tentar encontrar um novo parceiro de forma a permitir a entrada de dinheiro nos cofres unionistas e que a equipa possa continuar a treinar e disputar o Campeonato de Portugal. São 17 os elementos que cumpriram esta terça-feira o derradeiro treino, gozando agora um período de férias de Natal até 27 de dezembro.

Resta agora aguardar pelas novas diretrizes do Governo Regional madeirense, que pode ou não permitir que as formações da Madeira voltem a competir. Em caso de regresso, criar bastantes dificuldades aos emblemas da região autónoma, pois serão obrigados a disputar vários encontros com um curto espaço de recuperação, para além das sempre problemáticas viagens e de toda a logística necessária. Record sabe que os diversos clubes madeirenses temem o pior cenário, podendo mesmo ditar o afastamento da prova, pois será pouco provável que a FPF possa continuar a adiar as jornadas em que estão envolvidos.