Guarda-redes Ivan é reforço do Esperança de Lagos

O guarda-redes cabo-verdiano Ivan, de 23 anos, é reforço do Esperança de Lagos. Formado no Gil Vicente, o guardião subiu a sénior nos barcelenses e representou ainda Canelas, Associação Desportiva Oliveirense e Cinfães.O treinador dos lacobrigenses, Roberto Alberto, contava com apenas duas opções para a baliza, Rúben Borges (o habitual titular) e Rafael Candeias.O Esperança de Lagos, campeão do Algarve na época passada, ocupa o último lugar na Série D do Campeonato de Portugal, com dois pontos somados em cinco jogos.