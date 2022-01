Guilherme, defesa-central do Vianense, está a ser uma figura importante no Campeonato de Portugal e, por essa razão, está a gerar cobiça.O brasileiro, de 21 anos, tem vários clubes à perna, quer dentro de portas, quer fora, nomeadamente em França.Em declarações à assessoria, Guilherme assumiu sonhar algo. "Deixo o meu futuro na mão do meu staff, mas sem sombra de dúvidas sonho alto na minha carreira. Quero continuar a trabalhar firme e que os elogios e olhares de outras equipas sejam um combustível para melhorar cada vez mais. Eu sonho atuar nos grandes campeonatos como Champions, Campeonato do Mundo, sou sonhador e sempre serei", referiu.