Henrique assina pelo Felgueiras 1932

Henrique, médio ex-Leça é o mais recente reforço do Felgueiras 1932. Aos 24 anos veste a 5ª camisola na sua carreira desportiva. Depois de ter começado no Coimbrões, conta com passagens pelo Boavista, Arouca e Leça, clube onde jogou as duas últimas temporadas.Natural de Vila Nova de Gaia, na época finda somou 2089 minutos no campeonato de Portugal e 600 na Taça de Portugal, demonstrando o crescimento que apresenta como atleta, situação que justificou a mudança para o emblema dos Felgueirenses, e uma forte valia para o conjunto orientado por Agostinho Bento.