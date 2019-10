Henrique Nunes: «Adversário acessível se entrarmos com grande determinação»

O Arouca desloca-se este domingo a casa do Ginásio Figueirense, clube em ano de estreia no Campeonato de Portugal. Henrique Nunes sabe do favoritismo dos arouquenses, mas quer que a sua equipa prove isso no campo."Trata-se de um adversário acessível, mas só será acessível se entrarmos com grande determinação e a pressionar muito forte o nosso adversário. É um jogo em que vamos entrar para ganhar e tudo faremos para conquistar os três pontos, que podem dar-nos o acesso ao primeiro ou ao segundo lugar. Não vamos acreditar em facilidades. O Ginásio Figueirense é uma equipa que ganhou ao Trofense e empatou com o Sp. Espinho e tem conquistado a maior parte dos pontos em casa", afirmou o técnico do 3º classificado da Série B, em declarações à FCA TV.Numa série de sete jogos seguidos sem perder, sendo seis deles vitórias, o Arouca, e confirma-o Henrique Nunes, vai estar atento aos jogos de Leça e Lourosa, procurando o assalto aos dois primeiros lugares. "O Lourosa tem uma deslocação difícil a São João da Madeira e o Leça vai jogar contra o Trofense, que tem um novo treinador, e podemos aproveitar algum deslize, mas no nosso jogo também tudo pode acontecer", sublinha.O conjunto das terras de Santa Mafalda tem denotado problemas com a finalização nos últimos desafios, mas Henrique Nunes crê que isso está prestes a mudar... "Acredito que de um momento para o outro as coisas vão acontecer e vamos marcar, mesmo sem fazer grandes jogadas. Neste momento, a equipa está a jogar muito bem. Chegamos com muita facilidade junto da baliza do adversário, no último passe vamos ter de ser mais eficazes. Também nos falta alguma sorte. Por exemplo, nos últimos dois jogos tivemos dois golos limpos em cada jogo e foram anulados. Até nisso não temos sido bafejados. Apesar de termos marcado poucos golos recentemente, vamos acreditar que vamos somar mais uma vitória para continuarmos com a nossa regularidade no campeonato", conclui.O Ginásio Figueirense, 12º classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com sete pontos, recebe o Arouca, 3º, com 16. O jogo, referente à 8ª jornada, começa às 15 horas de amanhã, no Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.