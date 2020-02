Henrique Nunes antevê receção ao Lourosa: «Impor a nossa forma de estar»

Amanhã é dia de jogo grande na Série B do Campeonato de Portugal. O líder e o mais próximo perseguidor defrontam-se, a partir das 15h, no Estádio Municipal de Arouca. Henrique Nunes procura que a sua equipa mostre o porquê de estar à frente e de ter vencido todos os jogos oficiais em casa esta temporada.





"Vamos jogar contra uma belíssima equipa, que aposta em atletas experientes e com qualidade. Estamos a jogar em nossa casa e vamos tentar impor a nossa forma de estar e de jogar. Sabendo das dificuldades que vamos ter e da equipa que vamos defrontar, vamos encarar este jogo como um jogo normal para tentar a conquista dos três pontos. É o que fazemos domingo após domingo", afirmou o treinador do Arouca, em declarações difundidas pela FCA TV.Os dois primeiros lugares darão acesso ao playoff de subida e a ideia é aumentar a distância para o 3º lugar, num jogo, onde, naturalmente, existirá "pressão". "Nós queremos uma maior distância para o terceiro classificado para ficar com o acesso ao playoff mais próximo de ser garantido. A pressão vai existir dos dois lados. Temos neste momento uma margem de pontos que nos dá alguma tranquilidade, mas neste campeonato tem de haver regularidade. Vamos procurar manter essa regularidade para manter ou alargar a distância para os nossos adversários diretos", prosseguiu o técnico, de 65 anos. Entre Arouca e Leça, 1º e 3º classificados, respetivamente, vão sete pontos de diferençaNa 1ª volta, o Arouca saiu de Lourosa com uma pesada derrota (4-1), mas daí para cá muita coisa mudou. "Nós nesse aspeto acabámos por ter mais cinco ou seis jogadores que não tínhamos na altura. Quatro ou cinco deles têm sido titularíssimos ao longo da época. Fizemos melhor jogo do que propriamente o resultado em si. Foi uma derrota pesada que felizmente foi no início do campeonato. Neste campeonato não pudemos baixar a guarda. Os jogos são muito competitivos nesta série. Todos nós temos de estar conscientes de que teremos um adversário difícil, mas estamos numa onda de vitórias e temos ganho sempre em casa", concluiu Henrique Nunes.